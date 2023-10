Canet-de-Salars. Le magasin RAGT au diapason de la Coupe du monde de rugby

Il n’y a pas qu’à Paris que les producteurs aiment faire connaître le fruit de leur travail. Régulièrement, à la RAGT, Nadine et son équipe invitent les consommateurs à venir découvrir des produits locaux, à travers des dégustations. Ainsi, samedi dernier, c’était le veau de La ferme des Monts et Lacs à Alrance qui était proposé en grillade, accompagné d’un rosé de Montagnac. Et pour faire un clin d’œil à la coupe du monde de rugby, un mini-stade était installé dans le magasin, invitant les clients à transformer un essai entre les poteaux, d’un simple coup de pouce. La réussite donnait droit à une réduction sur tout produit du terroir en vente dans le magasin. Nombreux sont ceux qui ont essayé, quelques-uns ont réussi la transformation sous les félicitations de l’équipe RAGT (faute d’ovation et de ola !). De prochaines dégustations et animations sont prévues, mais elles ne seront dévoilées qu’en temps et heure.