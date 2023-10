Lassouts. Le Foyer rural toujours en pleine forme

Le Foyer rural a tenu son assemblée générale vendredi soir, où 31 personnes étaient présentes.

À l’ordre du jour : bilan moral et financier de l’année passé, renouvellement du bureau et du CA, préparation des évènements à venir pour fin 2023 et 2024.

Tout d’abord le bureau tient à remercier l’ensemble des membres pour leur investissement tout au long de l’année sans qui rien ne serait possible, donc merci à tous ! Une année 2023 encore qualifiée d’exceptionnelle grâce à la cohésion du groupe qui se veut intergénérationnel et emmené par une équipe de jeunes Lassoutois. Des bilans plus que positifs qui permettent de se projeter.

Dans l’immédiat, il a été question du changement d’aménagement du garage sous la salle, l’achat de tonnelles et un gonflable pour l’année à venir, le gonflable sera par la suite disponible à la location. Le nouveau bureau évolue avec Thomas Lemouzy et Simon Gardes à la présidence, Julien Clamens et Sophie Trémolet à la trésorerie et Noémie Crouzet, Chloé Marcillac et Nathan Conte au secrétariat. Le conseil d’administration est reconduit avec l’arrivée de deux membres supplémentaires.

Merci à Florian Capus-Septfonds et Laetitia Rigal pour leur investissement au bureau l’année passée. Le calendrier des prochains événements a été dévoilé avec une grillée de châtaigne le 22 octobre, tournée des affiches pour le bal le 28 octobre, apéro concert et bal des Catherinettes le 25 novembre, veillée de Noël : 22 décembre, quine du foyer le 6 janvier 2024, apéro concert le 25 mai 2024, feu de la Saint-Jean le 28 juin 2024 et fête de la Saint-Jacques du 25 au 28 juillet 2024.