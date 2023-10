Espalion. Avec un 140e anniversaire dans le viseur

L’association St-Cômoise Rouergue-Pigüé a exceptionnellement tenu son assemblée générale à Rodez à l’invitation de la conservatrice des musées du département, Aline Pelletier.

Christine Presne, vice-présidente en charge de la culture, a accueilli l’assemblée et salué le dynamisme de l’association. Elle a rappelé l’attachement du Conseil Départemental à Pigüé et son histoire.

Un bilan riche et varié

Nathalie Auguy-Périé, présidente, a listé les différentes interventions de l’association. Elles ont touché un public nombreux et varié : des collégiens de Baraqueville et Onet-le-Château, des résidents de la maison de retraite La Rossignole à Onet-le-Château, les adhérents des médiathèques d’Estaing et de Livinhac-le-Haut, les visiteurs du musée des Mœurs et Coutumes du Rouergue d’Espalion, les participants au festival Argentine de Saint-Flour, les membres du Rotary Club ruthénois par exemple. Le mois de juin 2023 a compté un récital de chants, musique d’Argentine à La Chapelle Royale de Rodez, avec la mezzo-soprano Constanza Cepedano et le pianiste Roman Joubert. À Saint-Côme-d’Olt, le ballet municipal argentin de Lujan a été reçu pour une soirée folklorique débutée par une représentation de La Bourreïo d’Olt, partenaire privilégié de l’association Rouergue-Pigüé. Grâce à Éliane Albouy, en charge de la généalogie, une dizaine de recherches ont été résolues. Elle a évoqué quelques énigmes et notamment sa quête à Decazeville de la rue du Cimetière devenue rue de l’Égalité où elle a pu conduire des Argentins devant la demeure de leurs ancêtres. Des aventures familiales sont à retrouver sur le site www.rouergue-pigue.com

Deux podcasts enregistrés

Le 12 de Sandrine Casses diffusé en juillet 2023 est toujours accessible. Finta ! de Lola Cros sera diffusé en décembre 2023 à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de Pigüé.

Un point sur les ventes de la BD "L’Aventure Pigüé" de Jean-Christophe Vergne a été fait. En 14 mois, ce sont plus de 1 100 BD qui ont été vendues. C’est un vrai succès. Il est à noter l’achat de BD par la municipalité de Pigüé. Celles-ci seront distribuées notamment dans les écoles de la ville. Le Conseil Départemental a également acheté des BD à destination des collèges aveyronnais. Une soirée dansante inédite a eu lieu ce samedi autour de Sylvie Pullès à l’accordéon et Jean-Christophe Vergne aux crayons. Jean-Christophe Vergne croquait les scènes observées tandis que Sylvie Pullès faisait danser la salle des fêtes de Saint-Côme. L’association sera présente le 25 novembre 2023 au 4e salon généalogie, histoire, patrimoine de Decazeville.

Un anniversaire à marquer

Une grande manifestation est à imaginer pour célébrer les 140 ans de la fondation de Pigüé, en décembre 2024. Cet anniversaire pourrait être fêté de toute part du département, en lien avec les villes et villages d’origine des premiers partants aveyronnais. Cette fête de l’Argentine pourrait prendre différentes formes : expositions, cinéma, danse, concerts, théâtre, lectures, conférences…

L’assemblée générale s’est clôturée par l’intervention d’Aline Pelletier, conservatrice des musées départementaux. Celle-ci a présenté l’ouvrage photographique de Jacqueline Colde, "Nos cousins d’Amérique latine, Mexique et Argentine, 1981-1995". Il s’agit d’un ouvrage en noir et blanc qui rappelle l’histoire de l’émigration française. Une partie est consacrée à Pigüé.