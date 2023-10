Aveyron : Robert Thomas, ancien maire du Nayrac et fondateur du Moto Club, est décédé

Robert Thomas était maire du village de 1995 à 2008 après s'être grandement investi dans la vie du Nayrac.

Robert Thomas, ancien maire du Nayrac, nous a quittés. Né le 27 mai 1930 à Revel (Haute-Garonne), il a deux enfants de sa première union, puis deux petites filles et cinq arrière-petits-enfants. Après avoir travaillé dans le commerce avec ses parents, il entre à 27 ans dans la Gendarmerie en tant que motard. Nommé à Cahors, puis en Nouvelle-Calédonie, il arrive à Estaing en 1970 avec mission de commander et reconstituer la Brigade de gendarmerie prête à être dissoute.

Sa passion pour la moto le conduit à créer le Moto Club Estagnol et à organiser 7 moto-cross nationaux comptant pour le championnat de France de 1970 à 1977.

Installation au Nayrac en 1987

Robert Thomas épouse Fernande en 1975 et s’installe définitivement au Nayrac en 1987 après avoir été responsable de la sécurité. Il prend sa retraite et s’investit dans la vie associative locale. En 1995, il prend la lourde charge de maire jusqu’en 2008. Ses deux mandats terminés, il continue de s’impliquer dans la vie du village tout en se consacrant à rassembler les souvenirs de sa vie dans un livre.

Au cours de la cérémonie de sépulture, Jean-Louis Raynaldy, le maire actuel a pris la parole.

"Robert Thomas a servi notre village pendant treize années avec dévouement et engagement. Il a initié plusieurs projets structurants. Ses réalisations les plus significatives sont la création du Lotissement des Landes, la construction du bâtiment communal, les travaux d’assainissement du village. Ces projets, aujourd’hui intégrés dans notre quotidien, témoignent de sa vision à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Mais Robert Thomas était bien plus que cela. Il était un homme proche de ses administrés, à l’écoute de leurs préoccupations et soucieux de leur bien-être. Il avait la rare qualité d’être accessible à tous, de partager un sourire et quelques mots d’encouragement dans les moments difficiles. Sa proximité et sa bienveillance étaient des piliers de ses mandats. Il a su tisser des liens forts au sein de notre communauté, créant ainsi une atmosphère de confiance et d’unité. Il avait un grand esprit associatif et a su transmettre sa passion pour les sports mécaniques. Il restera dans nos mémoires comme un homme intègre, aimant et dévoué à sa communauté. Nous sommes reconnaissants de l’avoir connu et d’avoir travaillé à ses côtés. Notre pensée va particulièrement à sa famille, en premier lieu à Fernande, son épouse dévouée qui a été son soutien indéfectible jusqu’à son dernier souffle.".