Rugby : pourquoi les équipes de Fédérale 2 ont été créditées de points bonus ?

Dans les classements de Fédérale 2 de LSA, Millau et Decazeville, deux points ont récemment été ajoutés à tous les compteurs. Mais d'où sort ce bonus ?

Quand on regarde le classement de la poule 3 de Fédérale 2, à la dernière place figure LSA avec quatre points. Mais problème : les Ségalis n’ont pas gagné de rencontre ni fait de match nul, et n’ont engrangé sur le terrain que deux bonus défensifs, soit un point chacun. Alors d’où sortent ces deux unités bonus dont ont été créditées toutes les équipes des poules de Fédérale 2 de LSA, Millau et Decazeville ?

On connaît les points bonus de fin de phase régulière, qui récompensent l’arbitrage ou encore le nombre d’enfants inscrits à l’école de rugby. Mais il est trop tôt pour voir ces points alloués. Tout en sachant que du côté de Rodez et Saint-Affrique, pensionnaires de Fédérale 3, aucun point bonus n’est apparu au classement.

Un triple bonus administratif

Il faut remonter au début de la saison 2018-2019 pour trouver une réponse. Lors de cet exercice, la Fédération a décidé de mettre en place un nouveau bonus : après l’offensif et le défensif, naissait le bonus administratif. Une mesure qui ne concerne que les clubs de Nationale, Nationale 2, Fédérale 1et Fédérale 2. Le principe est simple : pour pouvoir prétendre aux points, les clubs doivent fournir à la Fédé leurs bilans comptable et financier, et ce trois fois dans la saison (15 juillet, 15 octobre, 31 janvier). Si le dossier est complet, deux points sont crédités à l’équipe, s’il est en retard, un seul point est attribué, et s’il est incomplet, zéro. Et avec les trois échéances annuelles, six points de bonus administratif sont en jeu chaque saison.

Le but de l’instance est de moraliser les pratiques financières et budgétaires des clubs. "Envoyer les documents financiers était déjà obligatoire mais peu de clubs le faisaient, ils s’en fichaient", remarque Gérard Fourquet, le président du comité aveyronnais de rugby, qui avoue découvrir cette mesure. Mais une question persiste : pourquoi les équipes de Fédérale 3 ne sont pas concernées ? "En Fédérale 1 et 2, les clubs peuvent avoir plus de frais de déplacement qu’en Fédérale 3, par exemple, et avoir la question des contrats semi-pro", précise le dirigeant.

Après cette première échéance, les trois clubs aveyronnais de Fédérale 2 ont rempli le contrat et ont ajouté deux points à leur compteur. En fait, toutes les équipes de la division l’ont fait… sauf une : Avignon-Le Pontet (poule 2), qui n’a récupéré aucun point.