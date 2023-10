Villecomtal. Un calendrier des animations a été établi

À l’initiative de la mairie de Villecomtal, les associations des communes de la vallée du Dourdou se sont réunies pour organiser le calendrier des manifestations 2023-2024. Cette pratique existait avant la première pandémie mais n’avait pas été renouvelée depuis.

Il s’agit de croiser les calendriers des différentes associations afin d’éviter dans la mesure du possible de superposer les manifestations et de se retrouver avec 2 quines, 2 concours de belote ou plus généralement 2 mêmes programmations le même soir sur le même territoire de vie. Plus d’une vingtaine de personnes représentait les associations des communes de Muret, Mouret, Nauviale, Pruines, Saint-Félix et Villecomtal (les absents avaient communiqué les dates envisagées). Une réunion constructive qui est d’ores et déjà programmée pour l’année 2024 et qui sera organisée par l’association Culture et loisirs de Saint-Félix de Lunel. Comme il se doit, la réunion s’est conclue par un vin d’honneur.