Olemps. Un sympathique temps de chansons à la crèche "L’enfant do"

Mardi dernier, les parents étaient invités vers 17 h 30 à partager un temps de chansons où petits et grands ont revu toutes les comptines chantées par les enfants les débuts de matinée.

Et, comme le temps s’y prêtait particulièrement, c’est dans l’herbe de l’espace jeu de la crèche "l’enfant do" que tout le monde s’est installé.

Pour respecter la tradition qui veut que ce soit toujours la même chanson qui débute la séance et la même qui la termine, on a donc commencé par entonner "Bateau sur l’eau" (et non "l’enfant do" !) et fini par "Je cache mes yeux". Pour le reste, les petits ont pioché à tour de rôle dans la boîte à chansons que faisaient tourner Caroline et "les Crocodiles", Le petit bonhomme, la Fourmi ou Une petite main n’ont plus de secret pour les parents !

Organisés 2 ou 3 fois par an ces temps de chansons permettent aux nouveaux parents de faire connaissance et de rencontrer le personnel de la crèche dans un autre contexte, plus convivial et décontracté.

Tous ont ensuite partagé un verre de l’amitié qui leur a permis d’échanger et de nouer des liens.