Aveyron : ces collégiens se sont laissés secourir lors d'un spectaculaire entraînement des pompiers du Grimp

Des élèves volontaires de Laissac ont joué les collégiens en détresse pour les pompiers du groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux.

Il y a quelques jours, plusieurs véhicules de pompiers ont envahi le parking face au centre social créant une certaine surprise auprès des passants. Que se passait-il donc ?

Peu de temps après, les élèves du collège arrivaient à leur tour accompagnés de l’équipe éducative et du chef d’établissement.

En fait, les pompiers du Grimp (groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux) ont choisi la commune pour leurs exercices d’entraînement de secours à la personne dans le cadre d’un projet "collégiens engagés", initié et soutenu financièrement par le département et pour lequel le collège "Sacré-Cœur" de Laissac a été lauréat.

Une convention a également été signée entre la commune et le Sdis (Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour cette intervention.

L’adjudant-chef, Sébastien Laur, responsable au niveau de l’Aveyron, a d’abord présenté les différentes techniques de secours à la personne, là où les pompiers peuvent être limités, de la spéléologie aux hauteurs vertigineuses. Les élèves ont pu échanger avec l’équipe du Grimp qui compte une quarantaine de personnes en Aveyron dont 7 sont en formation.

Avec l’autorisation de leurs parents, quatre élèves se sont portés volontaires et ont été pris en charge par une équipe de quatre pompiers en formation.

Sensibilisation au métier de pompier

Cette évacuation du 1er et 2e étages du bâtiment du Centre social, à effectuer avec de jeunes civils, ajoutait une pression supplémentaire et un vrai challenge aux pompiers en formation qui habituellement mènent ce genre d’exercice entre eux.

Les élèves ont ainsi été sensibilisés au métier de pompier mais aussi à l’ensemble des métiers en uniforme qui rendent service à la population.

Ils ont pu mesurer l’importance du goût de l’effort et du dépassement de soi au service des autres et de la nation.

De retour au collège, en compagnie des pompiers, les élèves de 3e ont ensuite présenté leur sortie au 129e congrès national des sapeurs-pompiers à Toulouse. À l’occasion de ce déplacement, à travers divers ateliers, les élèves ont pu découvrir le monde des pompiers : les gestes qui sauvent, les parcours sportifs, la manipulation d’une lance à eau ainsi que mesurer l’évolution du matériel, du camion d’antan jusqu’à l’utilisation actuelle de robots… De quoi, peut-être, faire naître des vocations chez certains. Les élèves et l’équipe éducative remercient l’ensemble des pompiers du Grimp et du centre de secours de Laissac pour leur disponibilité et leur bienveillance.