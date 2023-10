Cette application simplifie les ventes de voitures d'occasion entre particuliers

(ETX Daily Up) - En test dans certains départements depuis deux ans, l'application mobile gouvernementale Simplimmat est désormais accessible à tous. Elle permet de simplifier les démarches administratives lors de la vente et de l’achat d’un véhicule d’occasion.

L'application mobile Simplimmat a été conçue pour aider les automobilistes dans leurs démarches lorsqu'ils décident de vendre ou d'acheter une voiture d'occasion. Elle permet ainsi au vendeur de déclarer la cession administrative de son véhicule (dans un délai de quinze jours maximum) et à l'acheteur de faire établir une nouvelle carte grise à son nom.

Ces deux démarches peuvent désormais être effectuées de manière entièrement dématérialisée, chacun à partir de son smartphone, à condition que le vendeur et l’acheteur soient en présence physique l’un de l’autre, au moment de la remise des clés par exemple. S'il est parfaitement respecté, le processus ne doit pas prendre plus de dix minutes, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur. Le transfert de responsabilité du véhicule est immédiat et l’acheteur peut demander sa nouvelle carte grise dans la foulée. Il la recevra quelques jours plus tard à son domicile.

Ce dispositif a surtout comme objectif d'éviter le cas où le vendeur omet de déclarer la cession du véhicule sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), bloquant alors l'immatriculation de l’acheteur à son nom. A noter aussi que si la situation administrative du véhicule n’est pas en règle (s'il est volé par exemple), Simplimmat bloque automatiquement la cession du véhicule, ce qui représente une sécurité accrue pour l'acheteur.

L’application Simplimmat a été lancée en phase de test en 2021 dans plusieurs départements. Elle est désormais accessible à tous les particuliers vendant ou rachetant un véhicule immatriculé en France et y résidant.

Simplimmat est à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et l'App Store (iOS).

