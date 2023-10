Estaing. De gros travaux prévus sur la RD 655

Le département de l’Aveyron a programmé une opération de confortement de la plateforme routière de la route départementale n° 655, entre Le Causse et Le Monastère, sur la commune de Coubisou. Les travaux vont consister à décaler la chaussée d’environ une demi-chaussée vers l’amont pour s’affranchir d’un glissement de la plateforme routière sur la longueur de 380 mètres. Les matériaux extraits (environ 7 000 m3) seront transportés et mis en œuvre sur la RD22 pour améliorer le tracé. Le chantier doit débuter le lundi 13 novembre et se prolonger jusqu’à la fin du mois de janvier 2024. Les chaussées définitives seront exécutées au printemps 2024. Les travaux seront réalisés sous déviation, pendant les heures de travail de l’entreprise, du 13 novembre à la fin du mois de janvier 2024.