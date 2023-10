Espalion. L’USE I au pied du mur !

Le onze fanion de l’USE recevra demain à 15 heures Comtal II qu’il avait battu en finale de la coupe de l’Aveyron. Les sang et or vaincus dimanche dernier à domicile doivent se ressaisir et s’imposer contre le 3e du championnat. Les réservistes jouent ce soir à Colombiès.

L’équipe I du HBCE, dispensée de coupe de France est au repos. Les U15 filles reçoivent LSH à 14 h 30, les U13 filles Villefranche à 16 h 30, les U17 filles Mende à 18 h 30, tandis que les seniors I filles se déplacent en coupe de France à Saint-Affrique, les U18 à Roques et les U13 filles demain à Saint-Affrique. L’équipe I du RCENA est au repos. Cet après-midi, les cadets et juniors se rendent à Villefranche-de-Rouergue.