"On est dans la panade" : en Aveyron, la station de Laguiole se met en piste... de réflexions sur son avenir

Le collectif Avenir station Laguiole invite tous les usagers de la station à une réunion publique ce vendredi 20 octobre en soirée au Bouyssou.

L’hiver dernier a sans doute été l’hiver de trop pour les usagers de la station de Laguiole. "On est dans la panade !", lance Valérie Grandet, en charge du Ski club de Bozouls qui compte 153 licenciés. En cause, la gestion de la station qui a subi divers couacs ces dernières années, en particulier l’hiver dernier avec pannes à répétition et problème de personnel (édition du 28 janvier dernier, NDLR). Le mal est profond, au point qu’un collectif a vu le jour, "Avenir station Laguiole", pour organiser une réunion publique ce vendredi 20 octobre à 20 h, au restaurant les Airelles, au Bouyssou à la station, sur le thème : "L’avenir de notre station, pensons-y ensemble !"

L’heure de la concertation

Ski Club de Laguiole, École du Ski Français Aubrac-Laguiole, les jeunes de la station de ski de Laguiole, l’association des copropriétaires de la station de ski de Laguiole, Les Amis de la Station de Laguiole, l’association de promotion de la station de ski de Laguiole, l’association des commerçants Laguiole Uni, les ski-clubs de Bozouls, Rodez et Onet-le-Château, sont ainsi conviés ainsi que la municipalité. "On espère que la mairie va venir pour écouter et échanger calmement. On a tous des solutions mais pour l’instant on voudrait savoir où on va. On a validé nos stages et sorties à Lioran et Saint-Lary mais on ne peut le faire à Laguiole", ajoute Valérie Grandet qui amène les enfants du ski club depuis 1996.

Un nouvel appel d’offres

Un nouvel appel d’offres a été lancé par le syndicat mixte des stations de l’Aubrac aveyronnais pour gérer la station de Laguiole ce qui témoigne de l’instabilité.

En attendant, les usagers souhaitent avancer de façon constructive et dans la concertation. Le manque de neige comme de rentabilité est balayé d’un revers de la main. "Il y a des idées à la pelle avec la station ouverte aux quatre saisons mais il n’y a rien en place. Depuis 1996, seule une fois Laguiole n’a jamais pu ouvrir. Il faut ouvrir la station dès qu’il neige et tous les jours." Allusion à l’hiver dernier quand les stations de l’Aubrac fermaient certains jours pour faire face au coût de l’énergie. Et de poursuivre : "La station bien gérée est rentable." Parmi les pistes sur le volet financier, du personnel pour contrôler et ouvrir davantage de remontées mécaniques pour éviter des files d’attente.

En attendant, sur le plan financier justement, la municipalité a engagé 80 000 € pour mener à bien des travaux de maintenance. La même somme avait été allouée l’an dernier. L’organisation de cette réunion publique offre un temps de partage nécessaire, en ce sens, l’initiative est à saluer.

Reste à savoir si la concertation s’avère constructive. "Il y a des personnes intéressées prêtes à donner un coup de main. Loueurs, cafés, propriétaires, la station est un plus. Il y a un énorme potentiel. Laguiole est assis sur une mine d’or qu’il faut exploiter. On n’a rien à gagner en tant qu’association mais c’est dommage pour les enfants. La station de Laguiole sert à tous les débutants. On se souvient toujours de sa première fois."