Rugby : Axelle Berthoumieu titulaire avec l'équipe de France pour le premier match du Women XV

Samedi 21 octobre (8h heure française), la Gageoise sera dans le XV de départ tricolore du premier match de ce nouveau tournoi, face à la Nouvelle-Zélande.

Près de six mois après sa dernière sélection en équipe de France, à l’occasion du Tournoi des six nations, la Gageoise Axelle Berthoumieu s’apprête à vêtir sa 13e cape. La joueuse de Blagnac est en Nouvelle-Zélande depuis une dizaine de jours avec le XV tricolore pour préparer le tout premier match du Women XV.

La compétition créée par World rugby et échelonnée en trois divisions a pour but "d’accélérer le développement mondial des femmes dans le rugby". Figurant parmi les trois meilleures équipes du Tournoi 2023, la France est en première division (WXV 1) et c’est le pays hôte de la coupe du monde 2022 qui l’accueille. Le XV de France affrontera les locales Black Ferns d’entrée, samedi 21 octobre (8 h heure française), et la 3e ligne aile aveyronnaise sera au rendez-vous, et titulaire !