Druelle Balsac. Totale réussite du vide-greniers du foot

Dimanche 15 octobre, le club de foot druellois organisait son vide-greniers annuel. Tôt le matin, de nombreux exposants se présentaient devant la grande salle du complexe sportif du Bouldou. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, la salle fut remplie et les premiers chineurs, venus en très grand nombre, pouvaient commencer à déambuler entre les étals. Les dirigeants du foot avaient bien fait les choses puisqu’il y avait la possibilité de déguster un morceau de fouace avec une tasse de café. À midi, saucisses et frites étaient également proposées aux visiteurs et vendeurs. Une belle journée qui s’est parfaitement déroulée grâce aux bénévoles du Druelle FC.