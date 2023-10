Montrozier. "Mémoires de nos villages" à table

L’association Mémoires de nos villages, présidée par Marie-Rose Verhnes, a proposé à ses adhérents un repas festif et convivial à l’auberge de Saint-Hubert. Ce sont une soixantaine de personnes qui ont répondu présent.

Depuis 2018 année de sa création, l’association ne cesse de préserver et valoriser le patrimoine ainsi que la mémoire de nos anciens, la faune et la flore de notre commune. Une seule devise pour cette association "la mémoire et le souvenir doit perdurer". Un prochain dossier doit sortir en décembre sur "paysans de nos villages"

Marie-Rose Verhnes a pris la parole pour remercier tous ces adhérents pour leur collaboration. Elle a aussi tenu à remercier ceux venus nombreux de Grioudas, de Montauban. M. Laporte le vice-président pour son soutien ainsi que M. Mery fidèle adhérent et M. Mezy, donateur exceptionnel. Mais, c’est à Monsieur Guibert Joseph que les honneurs ont été gratifiés pour ses 91 ans et sa belle forme. C’est aussi un joli clin d’œil à la vie, en la présence de Joseph le plus jeune des convives (4 ans) qui est venu embrasser son aîné qui a le même prénom.

Le repas est savoureux et l’on bavarde de table en table. L’après-midi c’est dans la roulotte du parc animalier de Saint-Hubert que tout ce petit monde embarque. On visite, on voit les biches et les sangliers mais aussi on entend le brame du cerf dominant dont c’est la période. Une belle journée automnale pour tout le monde.