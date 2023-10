Golinhac. Les bénévoles remerciés

Samedi 21 octobre, le foyer rural a convié, à un apéritif dînatoire, tous les bénévoles qui prêtent main-forte à l’association. Une soixantaine de personnes ont participé à cette soirée conviviale. Christelle et Stéphanie ont accueilli tous les participants en les remerciant de leur soutien. Elles ont profité de l’occasion pour soumettre une nouvelle organisation sous forme de tableau pour mieux adapter les préférences et les disponibilités de chacun des volontaires pour les prochaines manifestations. Puis le nouveau bureau élu du foyer rural a été présenté à l’assemblée. La soirée a permis à tous de se remémorer tous les bons moments des festivités de l’année écoulée. Une belle façon de récompenser et de fédérer tous les bénévoles.