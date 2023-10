Football : Bordeaux-Rodez, les clés du match

Les Ruthénois se rendent au Matmut Atlantique, samedi 28 octobre à 15 heures, pour le compte de la 12e journée de Ligue 2.

Quel sera le parfum des retrouvailles ? Cinq mois après l'agression de Lucas Buadès par un supporter et la rencontre gagnée sur tapis vert, Rodez effectue son retour à Bordeaux, samedi 28 octobre à 15 heures.

"Il s'agit d'un match à trois points dans un stade extraordinaire", a tenté d'éluder Didier Santini, l'entraîneur du Raf. Mais il s'agit d'un peu plus, tout de même, tant la rencontre inachevée de la fin de saison dernière, qui a mis fin aux espoirs de montée des Girondins et semé le trouble dans la course au maintien, avait défrayé la chronique.

La force de frappe offensive de Rodez

Sur le plan sportif, les Aveyronnais se présentent avec un groupe quasi au complet, puisque seul le blessé de longue date Eric Vandenabeele manque à l'appel, et une grande forme.

Malgré leur nul contre Bastia (1-1), le 21 octobre, qui a rappelé certaines carences, les partenaires de Giovanni Haag, de retour de suspension, sont classés 6es et n'ont perdu qu'un seul de leurs sept derniers matches.

Mais leur capacité de renverser des situations mal embarquées et leur force de frappe offensive (deuxième attaque de Ligue 2) leur confèrent une confiance à toute épreuve.

Bordeaux en manque de confiance

À Bordeaux, en revanche, la forme est bien moins réjouissante. Le prétendant à la montée traverse un début de saison bien loin de ses espérances, puisqu'il se traîne à la 15e place, avec seulement deux longueurs d'avance sur la zone rouge, et reste sur cinq matches sans victoires.

Ces résultats insuffisants ont été fatals à l'entraîneur David Guion, écarté pendant la trêve internationale. Albert Riera va donc diriger son premier match à domicile, une semaine après un revers à Angers (2-0) pour inaugurer son mandat.

Les Girondins pourront compter sur un groupe au complet afin de retrouver des couleurs, eux qui affichent le deuxième plus mauvais bilan offensif de la division, avec seulement huit buts inscrits.

Le groupe de Rodez