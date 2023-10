Pont-de-Salars. "Village attitude" repart pour un tour !

Après une année pleine de changements pour le village de Pont-de-Salars (arrivée de nouveaux commerçants et de nouveaux services dans le village, ouverture de la zone commerciale de La Lande, installation de nouveaux artisans et d’activités libérales sur la commune), l’association des commerçants, artisans et professions libérales de Pont-de-Salars "Village attitude" s’est réunie pour son assemblée générale.

La présence de nombreux adhérents, ainsi que des élus de la commune et de la communauté de communes du Pays de Salars, a permis d’aborder plusieurs sujets et de lancer des actions pour cette fin d’année 2023 et pour l’année à venir. Sur cette dynamique positive, un nouveau bureau a été élu. Ce nouveau bureau, riche de par sa composition (commerçants, artisans, professions libérales, nouveaux arrivants, anciens "historiques"), fourmille déjà d’idées d’actions à mettre en place pour la clientèle et de projets pour assurer l’avenir commercial du village. La porte reste cependant grande ouverte à tous les professionnels qui souhaiteraient rejoindre l’association pour cette nouvelle aventure.

En attendant de détailler le contenu des actions à venir, chacun sera d’attaque dès cette fin d’année autour des incontournables animations de Noël.