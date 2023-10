Football : Xavier Beffrieu et Capdenac-Figeac pour renouveler l’exploit en Coupe de France

Après avoir éliminé une formation de N3 au quatrième tour (Colomiers), le nouvel entraîneur de l’entente aveyronno-lotoise (R2) et les siens se frottent à une autre équipe supérieure de deux divisions : Blagnac, à l'occasion du sixième tour. Coup d’envoi samedi 28 octobre à 18 heures, au stade du Calvaire à Figeac.

Il n’a pas débarqué en terre inconnue au mois de juillet, sur les bords du Lot, pour coacher Capdenac-Figeac. En l’occurrence, Xavier Beffrieu avait déjà entraîné Capdenac, alors en Ligue, en 2016. De retour au pays, il a pris la succession d’un Laurent Maury qui a marqué de son empreinte la formation de R2, l’entente et le bassin figeacois. Les débuts sont positifs pour le nouvel arrivant engagé et engageant, qui s’est incliné pour la première fois de la saison le week-end dernier, en championnat, sur la pelouse du voisin Cahors (2-1).

Et en plus d’être sixième en championnat, l’entente s’est qualifiée pour le sixième tour de la Coupe de France après avoir réalisé l’exploit d’éliminer Colomiers (N3, 3-0), deux divisions au-dessus, au quatrième tour. "Les joueurs se sont mis dans les meilleures dispositions et ont répondu présents collectivement lors de ce match. C’était le plus abouti depuis le début de saison. Mais attention : nous devons être capables de renouveler ce genre de performances", a souligné l’entraîneur après l’exploit.

Pour en arriver là, les hommes de Beffrieu ont aussi dû venir à bout du voisin Montbazens-Rignac (R3) au tour précédent, après l’épreuve des tirs au but. Et avant l’entrée en lice du Raf au prochain tour, les Aveyronno-Lotois sont les derniers représentants du département.

Coupe de France féminine : Les Druelloises à Nîmes pour la finale régionale Dernières Aveyronnaises en lice en attendant l’entrée en jeu des Rafettes, les Druelloises de Flavie Lemaître (R1) ont rendez-vous à Nîmes (D3) à 14h30, samedi 28 octobre, pour le 5e tour : la finale régionale de la coupe de France féminine.

Blagnac et ses nombreux ex-Aveyronnais

À partir de 18 heures, sur la pelouse du Calvaire, les Capdenaco-Figeacois devront rééditer a minima la même performance que face à Colomiers. Si c’est un nouveau club de N3 que leur a offert le tirage au sort, ce sera cette fois Blagnac et sa cohorte d’ex-Aveyronnais : le gardien Baba Alla, le défenseur Fabre et l’attaquant Vaysse. Ces derniers avaient d’ailleurs éliminé Saint-Laurent-La Canourgue au tour précédent (1-3).

Avec la réception des Haut-Garonnais, Beffrieu et les siens ont un nouvel exploit en ligne de mire et l’écriture d’une nouvelle page dans l’histoire de la toute récente entente. Une page qui suivrait crescendo celle de l’aventure en coupe d’Occitanie il y a quelques mois, jusqu’à la demi-finale et celle la montée en R2, à l’été 2022.

Au bout du duel, il y a un billet qui vaut de l’or (et 6 000 euros de gains) en jeu pour Capdenac-Figeac mais ce ne sera pas non plus l’objectif de la saison. "La Coupe de France n’est qu’une parenthèse. L’objectif et la priorité restent le championnat. Nous prenons les rencontres les unes après les autres et nous fixerons des objectifs à la trêve", ajoute Beffrieu. Pour le moment, les deux terrains leur réussissent plutôt très bien.

Le groupe : Feral, Pegourie – Pereira, Verbitzky, Camara, Rau, Da Silva, Mazile, Travanca – Laborie, Amane, Mourère, Doumbia, Maruejouls – Da Costa, Genot, Jallow, El Haoussi.