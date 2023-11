Montrozier. Les "tréboscats" fêtent Halloween

Pour la troisième année, l’association "les tréboscats" présidée par M. Lacaze fête Halloween avec les enfants du village. Lundi, vers 18 heures, à la tombée du jour, ce sont une dizaine de petits monstres qui déambulent avec les parents dans les rues de Trébosc.

Habillés de robe noire, de chapeau pointu, de squelette et maquillage terrifiant, ils arrivent. De maison en maison, ils surgissent dans la pénombre, et sonnent à la porte.

On ouvre, on frissonne, on propose des bonbons, des sucreries sinon les diablotins vous jettent un sort. La nuit tombe les petits monstres rentrent chez eux, les poches bien remplies.