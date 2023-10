Campuac. Repas d’automne et visite des chambres de lumières pour les aînés

À l’invitation du bureau du club, les aînés se sont retrouvés, d’abord pour une matinée de visite à Saint-Cyprien aux chambres de lumières. Pour la plupart ce fut un étonnement complet et une découverte fort agréable à côté de chez eux. Ancien couvent composé de plusieurs maisons qui communiquent, la rénovation a été réalisée par Bastien Carré en espace d’exposition de sculptures, tableaux et mobiles avec des leds depuis une quinzaine d’années. Ses "lumigraphies", doivent leur finesse à une technique qui lui est propre à mi-chemin entre l’art et la féerie. La "chambre d’Honoré" (homme d’entretien du couvent des années 30 à 60) extravagante pièce, sous la charpente, où il développait déjà des sculptures lumineuses avec des lucioles de sa conception et que Bastien Carré a remplacé par des leds, 50 ans plus tard. La journée continuait par un succulent et copieux repas au restaurant "Le chemin de Saint-Jacques" à Noailhac où les conversations allaient bon train dans une bonne ambiance. Les plus férus en jeu se retrouvaient à la salle des fêtes de Campuac pour finir la soirée. Journée à mettre à l’actif des activités du club, avec près de 70 participants de Campuac et de Golinhac.