Montrozier. Les enfants fêtent Halloween au centre de loisirs

Les enfants du centre d’accueil de loisirs de Gages, sous la direction d’Élodie, ont orchestré une joyeuse fête d’Halloween. Mais quoi de plus normal pour les enfants en période d’épouvante que de se déguiser en monstre et sorcière et de transformer l’animation en frisson. Tous les enfants ont participé avec joie à cette activité. Les plus grands ont fait un rallye photos autour du centre d’accueil tout en cherchant des bonbons dans des endroits bien cachés. Les plus petits ont fait un parcours dans la cour avec recherches de sucreries. Ils se sont tous retrouvés dans une ambiance survoltée avant de reprendre le calme et de goûter dans la bonne humeur.