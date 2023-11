Espalion. L’USE et le HBCE jouent à domicile

Incohérence du calendrier, deux rencontres ont lieu ce soir à Espalion. L’équipe I de l’USE joue à Druelle, un club mal classé : l’opportunité d’une victoire pour les sang et or, et la possibilité d’améliorer leur classement. Les réservistes reçoivent Foot Vallon à 20 heures. Les seniors I du HBCE reçoivent Tournefeuille à 20 h 30 : un match serré entre deux formations qui comptent le même nombre de points. Les seniors II se rendent à Villefranche et les seniors I féminines à Saint Céré.

Quant aux rugbymen, qui devaient se rendre à Capdenac, ils resteront au repos, le terrain étant impraticable.