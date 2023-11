Golinhac. Service national universel : une semaine intense pour les jeunes volontaires

Durant la première semaine des vacances, sur la base du volontariat, huit jeunes aveyronnais dont un résident sur la commune ont débuté leur Service National Universel à Golinhac.

C’est auprès du corps militaire de la gendarmerie qu’ils ont choisi de s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion sociale.

Les cadets ont été accompagnés et encadrés par deux gendarmes réservistes et supervisés par deux lieutenants-colonels réservistes. Durant la semaine, un programme varié leur était concocté.

Une psychologue est intervenue pour leur apprendre à détecter et lutter contre les violences intrafamiliales, le harcèlement, la cybercriminalité, la radicalisation. L’idée que l’on attend d’eux, c’est qu’ils puissent identifier ce qui paraît anormal et le signaler, ce qui déclenchera les procédures. Ils ont eu dans ce sens une approche du système judiciaire. La Brigade de gendarmerie de Mur-de-Barrez est venue en soutien pour échanger avec eux. Un volet sur l’inclusion des personnes porteuses de handicap a permis de mieux comprendre et d’appréhender pour leur venir en aide. Ils ont été mis en situation et ont cherché des solutions adaptées. Une séance de devoir de mémoire avec la directrice départementale de l’Office national des Combattants et Victimes de guerre a travaillé sous forme de jeux de l’oie : la citoyenneté, l’Europe et les deux guerres mondiales.

À la caserne Béteille, un intervenant de la préfecture a expliqué et échangé durant trois heures sur la laïcité. Des services spéciaux de la gendarmerie sont intervenus : le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie a présenté sa mission ainsi que le matériel et les équipements utilisés. Ils ont simulé des interventions en faisant des jeux de rôles avec les jeunes, en leur montrant ainsi des techniques d’interpellation ; la brigade de recherche de la compagnie de Rodez a aussi présenté son travail au quotidien.

Durant toute la semaine, des épreuves sportives ont été organisées. Tous les matins, ils avaient pour mission de monter les couleurs en reprenant la Marseillaise à l’unisson. Ils ont participé au nettoyage du monument aux morts de Golinhac.

Au final, ce fut une semaine riche qui a permis à tous de vivre une expérience humaine unique dans l’engagement, la discipline et le vivre ensemble. Les huit participants à ce service se sont investis et ont fait preuve d’une grande maturité, bonne continuation pour la suite de leur service. Un grand merci aux partenaires, aux intervenants.