Laissac-Sévérac l'Église. Une animation gustative au marché mardi dernier

Mardi dernier, la commission du marché des commerçants non sédentaires de la mairie proposait une animation sur le marché de plein vent qui a lieu tous les mardis.

En effet, il est de coutume désormais pour la commission de créer un moment convivial et divertissant lors des vacances scolaires. Un stand aux couleurs d’automne et d’Halloween se tenait donc place de l’église au cœur du marché et offrait aux chalands comme aux commerçants, du velouté de potiron, du cidre, du jus de fruit et, bien entendu, des friandises. Les enfants comme les adultes, ravis de l’aubaine, ont dévoré bonbons et boissons mais ont également beaucoup apprécié la soupe en ce mardi matin un peu frais, dominé par une météo quelque peu capricieuse. Il était également possible de se régaler de délicieuses châtaignes, bien chaudes, cuites sur place par des bénévoles au profit du Téléthon.