Sur l'Aubrac, le ciel s'assombrit pour l'avenir de la station de ski de Laguiole

Le collectif Avenir station Laguiole a récemment vu le jour. Ses acteurs organisaient il y a peu, une réunion afin d'anticiper plus sereinement le futur du site, alors qu'année après année, la glisse est de plus en plus précaire sur le plateau.

Quel est l'avenir de la station de ski de Laguiole ? En novembre 2023, difficile d'apporter une réponse optimiste. D'abord à cause de la question climatique. Année après année, les chutes de neige s'amenuisent sur cette station de moyenne montagne, dont le point culminant est "seulement" situé à 1 407 m d'altitude.

Mais ce problème ne vient pas seul. À cela se sont ajoutées diverses difficultés de fonctionnement qui ont notamment perturbé l'ouverture de la station l'année passée, entre problèmes de matériel et manque de personnel. Une situation particulière, qui a motivé dix associations - les skis clubs de Laguiole, Bozouls, Onet-le-Château et Rodez, l'ESF Aubrac-Laguiole, les Jeunes de la station, les Amis de la station, l'Association de promotion de la station, l'Association des propriétaires à la station et Laguiole uni -, à se réunir en un comité - à l'initiative notamment de Mathurin Chauffour, des Jeunes de la station -, nommé Avenir station Laguiole.

Le retour de la Stem ?

Et de cette collaboration, a émané un premier temps fort, l'organisation d'une réunion intitulée "L'avenir de notre station : pensons-y ensemble !". Le collectif pointe ainsi "un manque de communication sur différentes problématiques avant le début de la saison. Ce manque d'informations génère des problèmes à tous les niveaux et laisse tout le monde dans l'incapacité de se projeter... Où en est l'appel d'offres ?"

Car l'ouverture - fixée au 22 décembre -, arrive vite, et pour l'heure, personne n'est aux manettes de la station. Au printemps dernier, le chef d'exploitation ne souhaitant pas poursuivre avec la Stem International - société spécialisée dans l'exploitation de stations de ski, notamment dans plusieurs sites de Pyrénées -, le contrat a été rompu.

Ainsi, depuis la rentrée, deux appels d'offres ont été lancés par le syndicat mixte des stations de l'Aubrac aveyronnais, mais aucune candidature n'a été reçue. Alors, Laguiole a repris contact avec la Stem. "Nous les avons sollicités officiellement et cette saison devrait s'acter avec eux. Nous espérons pouvoir confirmer cela dans une quinzaine de jours, mais les principaux postes sont déjà pourvus, comme le chef d'exploitation par exemple", informe Vincent Alazard, maire de Laguiole, absent excusé de cette réunion.

Un nouveau syndicat mixte pour un avenir plus serein ?

Un certain revirement, qui ne pose aucun souci à l'élu. "Pour moi, il n'y a pas de problème avec la Stem." Ceci étant dit, Laguiole doit préparer la suite, et son futur notamment, qui devrait être marqué par la refonte du syndicat mixte des stations de ski de l'Aubrac aveyronnais, qui englobera en plus des communes de Laguiole et du Sivu de Brameloup, les deux communautés de communes de ces territoires, ainsi que le Département, pour un apport non négligeable. Arrivée prévue au printemps 2024.

Un changement qui devrait permettre de skier "tout schuss", et d'accélérer la transition de la station vers un modèle quatre saisons. Mais là aussi, certains choix sèment la discorde. Bénéficiaire du Plan avenir montagnes, le syndicat mixte dispose d'une enveloppe de 3,2 millions d'euros pour accélérer sa transition, dont la majorité sera prise en charge par l'Etat et la Région. Le projet phare étant la création de pistes de luge sur rails, chiffré à 2,4 millions d'euros. Alors que les exercices de la station sont régulièrement déficitaires.

Discorde autour de la luge sur rails

"Plutôt que cette installation que nous ne trouvons pas adaptée et qui ne répond pas à la demande, nous avons réfléchi à la mise en place d'un téléski enrouleur", plaide le collectif. "On s'est posé la question d'installer un tel équipement, répond Vincent Alazard. L'intérêt avec la luge sur rails, c'est d'avoir des appareils réversibles dont notre personnel aura la compétence de faire fonctionner."

Enfin, collectif et édile s'accordent sur un point, une évolution nécessaire de la situation des salariés. "Il faut les concerner et les laisser s'impliquer dans les projets en leur proposant des contrats annualisés hiver-été", fait valoir Avenir station Laguiole, alors que trouver des saisonniers est toujours plus difficile.

"En tout cas, c'est intéressant de voir des gens s'impliquer pour ce site", loue celui qui est également président du syndicat mixte. Et de son côté, le collectif se félicite de "l'énergie et du volontarisme" de nombreux locaux autour de la station. "Nous souhaiterions nous investir et prendre part à l'avenir de notre station, la perche est tendue", concluent-ils.

Les deux camps peuvent-ils s'allier pour un même objectif ? "Nous avions déjà tendu la perche en mai dernier, lors d'une rencontre organisée avec les différents acteurs de la station", répond le maire. En espérant que les premiers flocons tombés sur le plateau ce jeudi 2 novembre, puissent être fédérateurs et annonciateurs d'une belle saison sur les pistes.