Montrozier. Bien-être postural avec Anthony Gaubert

Anthony Gaubert est un professeur de bien-être pour chacun de nous. C’est surtout un entraîneur qui propose des exercices adaptés qui sollicitent les articulations et les muscles profonds du corps. C’est une activité destinée à toutes personnes voulant apporter du bien-être à son corps. Toutes les séances se terminent par des étirements et de la relaxation.

Les cours se font dans la bonne humeur malgré un grand nombre d’exercices. Le mot d’ordre pour Anthony c’est "bien dans son corps, bien dans sa tête".

Diplômé de formations certifiantes et d’une formation 3APAgym sur Montpellier, il peut pratiquer ces activités sur tout public. Le bien-être postural est en place sur Gages depuis septembre 2019. Les cours sont assurés le mercredi de 18 h 15 à 19 h 15 à la salle des Palanges, mais devant les demandes de plus en plus nombreuses, Anthony a ouvert un autre groupe de bien-être le lundi de 19 heures à 20 heures au même endroit. Le bien-être postural c’est aussi une association basée à Rodez ou trois intervenants réalisent des séances dans différents villages, dans des entreprises et des Ehpad.