Laissac-Sévérac l'Église. Les élèves découvrent la balle ovale

Coupe du monde de rugby oblige : les élèves de CE2 et de CM de l’école publique Charles- de-Gaulle ont rejoint, au complexe sportif du Trauc à Onet-le-Château, plus de 900 élèves du département afin de participer à une rencontre dédiée entièrement à la balle ovale et organisée par l’USEP en association avec la Fédération Française de Rugby. Matchs de poule et jeux coopératifs se sont succédé tout au long de cette journée placée sous le signe du respect, de la solidarité et de l’esprit d’équipe. Cette sortie clôturait avec succès le cycle d’apprentissage de la balle ovale réalisé en amont à l’école.