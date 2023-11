Saint-Amans-des-Cots. Une formation Ufolep dans le nord Aveyron

Durant cinq jours, neuf stagiaires de l’Aveyron dont six de Truyère Aventure ont participé au stage de formation départementale Ufolep (Union Française des œuvres Laïques Éducation Physique).

Encadrés par Serge Laborie, formateur à Truyère Aventure, assisté de David Gonzalès formateur à Aubin, les stagiaires se sont retrouvés en salles, sur le mur de Saint-Amans-des-Côts et de Saint-Geneviève-sur-Argence puis sur les sites naturels de Bes-Bédène dans une belle ambiance sportive.

Au cours de ces journées de travail studieux, chaque stagiaire a pu assimiler les techniques et règles de sécurité, mais également gérer un groupe durant une séance d’escalade. L’objectif de suivre une formation Ufolep d’Escalade BF1A spécifique, est de devenir animateur d’escalade, d’être capable d’animer, de gérer un projet d’animation dans l’association et de pouvoir accueillir un nombre plus important de débutants.