Espalion. Toujours des projets dans le viseur du club photo

Le club photo Objectif Causse et Lot s’est réuni en assemblée générale dans son local de Bozouls.

Émanation de l’ancien Photo club d’Espalion, cette association accueille un groupe de passionnés d’Espalion, Bozouls et plus largement du Nord-Aveyron. Ses rendez-vous tous les quinze jours (actuellement le jeudi soir) se veulent d’abord un moment d’échange et de partage dans la convivialité.

L’assemblée générale de jeudi dernier aura été l’occasion pour la présidente Étiennette Rames de dresser le bilan de l’année écoulée marquée par une "très belle expo" fin avril à la Galerie de Bozouls. Un joli défit réussi pour le club qui a réussi à bien garnir cette magnifique salle avec des formats modestes. Des clichés de tous les adhérents ont surpris les nombreux visiteurs. Cette exposition était agrémentée de trois diaporamas de cartes postales anciennes de Bozouls et ses environs, de Bozouls et sa "journée de la pierre" et d’une sortie du club sur le parcours street art à Decazeville. Une animation gratuite en continu "Je viens tirer mon portrait" avait également été mise en place. Le petit moment de timidité passé, elle a conquis petits et grands.

Outre les réunions de travail, le club a aussi proposé des sorties photos "familiales" sur l’Aubrac, Saint-Geniez (avec repas au restaurant) à Gilhorgues… Le club a aussi proposé ses services pour un reportage photo de la journée inaugurale de la saison culturelle 2022-2023 de la communauté de communes qui avait "mis le feu" sur les berges du Lot à Espalion et à Cap mômes cet été toujours à Espalion. Deux expositions aux églises de Castelnau et de Mandailles ont donné de bons retours.

Un programme débattu

Le principe de la réunion du jeudi soir tous les quinze jours a été adopté avec des soirées à thème à définir en fonction des envies de chacun. Elles pourront porter sur les techniques et pratiques de la photographie comme le cadrage et la composition, la vitesse et le mouvement, la profondeur de champ, la lumière et l’exposition, le light painting, la photo au flash… Il a aussi été convenu une projection commentée de quelques photos de chaque adhérent sur des thèmes au préalablement défini à la réunion précédente.

Des visualisations de tutoriels seront suivies d’une mise en application sous forme d’ateliers. Des démonstrations de développement photo sur logiciels appropriés seront aussi proposées. Une séance "argentique" a également été évoquée. Des sorties photos sur le terrain seront discutées chaque début de mois. Nouveauté, des ateliers (à la carte) de développement photo numérique sur fichier raw et Jpeg, création de diaporamas… pourront avoir lieu le mardi après-midi.

Des finances saines

Le trésorier Gérard Ferrier a présenté des finances saines qui permettent d’aborder sereinement la nouvelle année. Dans ces conditions le prix de la cotisation reste inchangé (40 €).

Le nouveau bureau

Sandrine Barthélemy ayant souhaité passer la main, Gérard Dumoulin assurera le secrétariat, Gérard Ferrier continuera à assurer la trésorerie et Étiennette Rames la présidence.

Toutes les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Étiennette Rames (06 38 74 74 18).