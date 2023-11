Laissac-Sévérac l'Église. Semaine bleue : les élèves de l’école Sainte-Angèle en visite à l’Ehpad

Dernièrement, la classe de GS-CP de l’école Sainte-Angèle a été invitée à l’Ehpad Adrienne-Lugans dans le cadre de la Semaine bleue.

Il s’agit de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Elle a pour vocation de valoriser la place de nos aînés dans notre société et de mettre l’accent sur l’importance des liens entre les générations. C’est un formidable levier pour changer le regard porté par la société sur le vieillissement et la vieillesse.

Les enfants ont eu plaisir à offrir des dessins aux personnes âgées et Cathy, l’animatrice de l’Ehpad, avait préparé pour les élèves des petits jeux de psychomotricité réalisés en équipes avec les résidents.

Ce fut un grand moment de bonheur partagé ! L’équipe éducative et les élèves remercient chaleureusement le personnel et les résidents de l’Ehpad pour ce bel après-midi et pour le goûter.