Le Nayrac. Le Mois du film documentaire s’est invité à la bibliothèque

Le "Mois du film documentaire" a lieu en novembre et est organisé par la médiathèque départementale, en partenariat avec la communauté de communes et la mairie du Nayrac. Cette année, le thème est "Les animaux nous regardent".

Deux films choisis par les bénévoles de la bibliothèque étaient proposés tout récemment. En premier, un court métrage de Luc Moulet "L’Empire de Médor" dans lequel le cinéaste s’amuse à caricaturer des comportements aussi loufoques qu’excessifs sur la réelle place du chien idolâtré par ses maîtres.

En second, un film de Pauline Horovitz, "Chauve-souris, mon amour" où ces animaux qui vivent près de nous mais qui véhiculent des mythes comme la peur, le malheur… sont ici présentés de façon sensible et bienveillante par des passionnés.

À l’issue de la projection, Frédéric Rossin, programmateur associé et historien du cinéma et Solveig Risacher, monteuse ont donné des informations sur les films et notamment sur le travail du montage avant de partager fouace et boissons offertes par la municipalité.

Des documents en rapport avec les films sont disponibles à la bibliothèque le samedi de 10 h à 12 h.