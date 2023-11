Pont-de-Salars. Les équipes seniors du Lévézou Ségala handball reçues 3 sur 3

Ce week-end, les trois équipes seniors jouaient pour essayer de se racheter de samedi dernier où seules les filles avaient réussi à s’imposer face à Mende ; victoire à domicile face à Pechbonnieu. Une victoire qui fait du bien au moral de l’équipe première garçons après une série de défaites. Les garçons avaient à cœur de se reprendre et de relancer leur saison.

Chose faite après une entame de match tonitruante tant sur l’impact en défense que sur les solutions en attaque et ne laissent aucune chance aux visiteurs du soir, Score 21-10, à la pause. Le second acte sera complètement différent où les garçons ne remettront pas les mêmes ingrédients qu’en première mi-temps, se contentant de maintenir à distance au score l’équipe adverse, Score final 31-23. Rendez-vous dans quinze jours à domicile face au leader Cahors en espérant entamer une meilleure série.

En lever de rideau, l’équipe réserve avait montré la voie en s’imposant face à Albi, 28 à 22 dans un match qu’elle a maîtrisé, malgré un premier quart d’heure timide, laissant les Tarnais prendre les initiatives et l’avantage au score. Mais la machine noir et or qui s’est mise en route prenant le dessus avant la mi-temps, avec six buts d’avance et ne rien lâcher jusqu’à la fin. Plus facile pour les seniors filles en déplacement à Millau, victoire 29 à 16, Même si tout n’a pas été parfait, les noires et or n’auront laissé que peu d’espoir à des Millavoises valeureuses et accrocheuses. Le match a permis l’intégration express de toutes les joueuses et l’envie de chacune de se mettre à son meilleur niveau., malgré parfois un manque de concentration et un excès d’individualisme au détriment du collectif. Et grâce à ce succès, les filles confortent leur deuxième place.

Place aux équipes jeunes le week-end prochain où toutes les catégories seront sur le pont pour rependre après la trêve d’automne.