Estaing. Réunion autour des projets communaux

À mi-mandat, la maire et l’ensemble des conseillers municipaux avaient convié les habitants de la commune pour leur présenter les réalisations effectuées depuis 2020 et les projets à venir. Une nombreuse assemblée avait pris place à la salle des fêtes pour cette réunion publique. Des administrés que Nathalie Couseran remerciait d’être venus aussi nombreux.

En ouverture, un retour était fait sur les réalisations depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale en 2020 : abribus, restauration de la cloche à Annat et du pont sur la Coussane, travaux de conformité à la résidence du Puech de l’église, îlot numérique, panneau d’affichage, défibrillateur, mobilier urbain, restauration des groupes sculptés à la chapelle de l’Ouradou, aménagement de quatre pontons pêche, signalétique, réfection de la toiture de l’école…

La maire, avant de dévoiler les projets de l’équipe municipale, présentait les éléments budgétaires de l’année 2022, les résultats de l’exercice ainsi que l’épargne brute et le niveau de désendettement de la commune. Exposition également des taux communaux : 37,18 % taxe foncière du bâti, 67,6 % taxe foncière du non bâtie et taxe habitation à 12,50 %. Une présentation détaillée qui amenait Nathalie Couseran à annoncer aux personnes présentes dans la salle : "Jusqu’à la fin de mon mandat, je m’engage à ne pas augmenter ces taxes".

L’équipe municipale a souhaité également faire de petites économies comme le changement d’assureur, l’extinction de l’éclairage public, la gestion du chauffage (école et salle des fêtes), révision de certains contrats, etc.

Puis, réfection de la voirie, entretien des chemins (avec un appel aux bénévoles), éclairage public et fibre, PLU Intercommunal ont été abordés avant de poursuivre la réunion sur les futurs projets de la municipalité.

Côté projets

Avec force détails et un schéma à l’appui, la maire a présenté le réaménagement du camping La Chantellerie et ses abords. La requalification du camping se veut un projet global d’affirmation de l’attractivité du bourg ainsi que de l’esprit familial et naturel du camping. Les travaux de ce projet devraient s’étaler sur deux ans afin de permettre au camping de rester ouvert à la belle saison. Coût prévisionnel de l’opération : 755 000 €.

Dans le prolongement des travaux de l’opération "cœur de village" déjà effectués en 2015, la commune d’Estaing souhaite aménager des espaces publics du centre-bourg autour du château et des ruelles et rues. Cette opération se déroulera en plusieurs étapes et la population sera informée de l’avancement du projet lors de réunions publiques.

D’autres dossiers étaient à l’ordre du jour : sécurisation route d’Entraygues, restauration de la Vierge à l’Enfant sur le pont, rénovation de la piscine et diagnostic énergétique.

Une présentation rondement menée par le premier magistrat de la commune qui a laissé place à un moment d’échanges autour de questions diverses, avant le partage du verre de l’amitié.