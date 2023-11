Boussac. Un nouvel espace de stockage

Lorsque les murs sont trop étroits il faut les pousser ou bien en construire de nouveaux, et c’est bien cette deuxième formule qu’a choisi la municipalité pour pallier au manque de place des bâtiments actuels en matière de rangement et de stockage du matériel communal. La formule retenue fut de construire un hangar de vingt mètres par treize sur le communal du village de Fraysse. Initiée au début de l’année, cette réalisation s’est concrétisée pour être opérationnelle au courant de l’été avec le concours financier du département, de la région et de l’état. Pour ce qui est des travaux, ils furent attribués à Bruno Pélissier pour le terrassement, l’entreprise Mouly-Rey pour le gros œuvre, l’entreprise Ginestet pour ce qui est de la charpente métallique, Alain Malaterre pour la plomberie et Sylvain Colinet pour l’électricité. Il faut savoir également qu’il y a un projet de production photovoltaïque de 36 kw sur ce bâtiment. Tables, chaises, bancs, barrières et autres équipements communaux sont désormais remisés dans ce nouveau local. Cette opération peut se résumer par "faire d’une pierre deux coups" car l’espace ainsi libéré du préau de l’ancienne école se verra attribuer dans les semaines qui viennent une nouvelle fonction dont il vous sera fait part ultérieurement.