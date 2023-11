C'est le jour de son retour : comment le beaujolais nouveau amène du soleil en Aveyron

Comme tous les 3es jeudis de novembre, c'est la fête aux vins primeurs.



Solaire. Telle est la définition du beaujolais nouveau donné, après avoir été goûté ce mercredi 15 novembre en soirée dans les locaux de Centre Presse, par Guy Cayssials de la cave de Marius, Maëlle Falguières, Rémi Costes d’Alambic & Vieilles bouteilles, et Pierre Bonnefous. Avec le réchauffement climatique, force est de constater en premier que les vins nouveaux (il y a du primeur aveyronnais, aussi, descendu par exemple de Campouriez ce soir-là) prennent plus de coffre avec le temps. Les amateurs de la tradition, remontant à 1951, ne peuvent que s'en réjouir.

En effet, comme le veut la tradition, le beaujolais nouveau fait son apparition le troisième jeudi du mois, et ce depuis 1985. Au nez et sous les papilles, de la framboise évidemment, de la banane aussi, mais plus de charpente et plus de robe, ont constaté nos quatre mousquetaires cavistes, qui donnent d'ores et déjà rendez-vous les 23 et 24 mars pour le Salon du vin à Rodez, histoire cette fois de déguster un "beau rosé" de leur cru.