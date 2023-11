Laissac-Sévérac l'Église. Les tout-petits en activité chez les résidents

Dernièrement, les enfants de la crèche guiMAuve ont rendu une petite visite aux résidents de la résidence service Claude-Salles, située à quelques mètres de la crèche. Depuis plusieurs mois, les deux structures organisent des temps de rencontres intergénérationnelles autour de divers ateliers : création de cartes postales, atelier yoga… Cette fois-ci, l’objet de la rencontre consistait à réaliser une fresque murale. Les six enfants participants ont été accueillis avec tout le matériel nécessaire et installés sur deux tables. Au départ, seulement quelques résidents participaient. Puis, progressivement, cette création est devenue l’attraction de la résidence de service. Ce temps d’activité entre petits et grands s’est avéré être très convivial : entraide, rigolade et petite chanson de l’un des résidents afin d’animer cette belle réalisation. Ces moments d’échanges restent, comme toujours, très appréciés de tous et sont précieux. Cette réciprocité entre les enfants et les seniors est valorisante car chacun a quelque chose à apporter à l’autre.

Les enfants ne manqueront pas de retourner voir les résidents à l’approche des fêtes !