Cransac. Nicole Laromiguière déroule le film de sa vie dans son livre "Chante Cocotte"

"Chante cocotte !", c’est l’expression favorite de Nicole Laromiguière, une alerte Ruthénoise qui s’approche de ses 80 printemps, qui a servi de titre à son livre qui vient de paraître. "Chante cocotte" un livre de 270 pages, qui déroule le film de sa vie.

Celui de sa vie professionnelle, de sa vie sociale et associative, de ses nombreuses rencontres, de ses nombreux coups de cœur, de gueule… Mais pas celui de sa vie privée. Nicole n’a jamais renié ses origines du bassin. C’est dans le quartier du Gua, à Aubin, qu’elle a grandi, tout à proximité du Puits XV, entourée de l’affection de tous les siens.

Une enfance partagée entre le Gua et Cransac, la Treille plus exactement, toujours à "l’ombre" d’un puits de mine, à Cransac celui du Puits 1. Puis, l’adolescence, les études et tout s’enchaîne avec l’apprentissage de la vie adulte sous toutes ses coutures.

"En réalité, mes six premières années ont constitué le guide de ma vie. Elles ont tracé un cadre dont je ne suis jamais sortie" écrit-elle dans son livre. Effectivement on perçoit à chaque étape de sa vie cette force que lui a donnée son enfance. Cette volonté de se rapprocher de "l’autre" quel qu’il soit, qui provenait sans doute de l’esprit de solidarité qui unissait alors les mineurs.

L’action médico-sociale en faveur des mineurs l’a fortement marqué et c’est cette direction professionnelle qu’elle va prendre, avec en filigrane l’humain. C’est une humaniste on ne peut en douter. Cela a été sa motivation quel que soit le secteur professionnel dans lequel elle intervenait, mais aussi dans le monde économique associatif et politique. Nicole, ou Laro, ce n’est pas Mme "oui oui". Elle est ouverte, attentive, bienveillante, mais aussi exigeante, tenace et ferme. C’est une femme de cœur, de conviction, une forte et sacrée personnalité qui ne laisse personne insensible. Sa devise, "demain sera tout neuf", illustre son optimiste à toute épreuve. En lisant son bouquin, on s’aperçoit que c’est cela qui l’a fait avancer et qui continue à le faire et à l’enrichir sur le plan humain. Elle n’est jamais rassasiée dans ce domaine.

À la librairie de Decazeville "La Mine à Feuilles", sous la forme d’animation interactive avec le public, elle offrira une séance de dédicace le vendredi 24 novembre, à partir de 15 heures. Elle sera également à Cransac, au Tabac Presse de la Treille, le samedi 2 décembre de 9 h 30 à 12 heures.