RSE : le fournisseur d'électricité Enedis expérimenté son premier chantier bas carbone en Aveyron

A Sainte-Radegonde, Enedis, dans le cadre d’un raccordement à un lotissement, a expérimenté son premier chantier "vert" dans le département.

Un chantier de raccordement à l’électricité pour un lotissement, aussi grand soit-il, n’a pas de quoi faire la une des journaux. Si ce n’est pour sa démarche innovante en matière environnementale.

Et c’est le cas pour celui du lotissement Les Idylles de Rodez à Sainte-Radegonde. Dernièrement, malgré la pluie battante, élus, dirigeants d’Enedis et de l’entreprise Cegelec, qui opère également sur ce chantier se sont retrouvés pour souligner l’innovation de la démarche. Pour Enedis en effet, c’est le premier chantier bas carbone en Aveyron.

Diminution de 57 % de l’empreinte carbone

Un chantier qui a valeur de test, comme ont pu l’expliquer Cécile Mozer, directrice régionale d’Enedis et David Ricordel, responsable RSE pour Enedis Nord-Midi Pyrénées.

Concrètement, ce chantier, compte tenu des mesures prises, se traduit par une diminution de 57 % de l’empreinte CO2, "soit 8,6 tonnes de CO2 non émis", explique-t-on à Enedis. "La réutilisation des déblais sur place est la mesure qui impacte le plus le bilan CO2 du chantier", explique David Ricordel. L’utilisation de carburant alternatif pour les véhicules, l’utilisation d’une mini-pelle électrique ou d’un pilon électrique également, qui permet aussi la diminution du bruit, l’optimisation de la livraison des matériaux, en effectuant deux voyages de 30 tonnes au lieu de neuf voyages de 6 ou 7 tonnes, font partie de ces pistes qui ont été mises en œuvre.

Réutilisation des déblais, carburant alternatif, etc.

Naturellement, d’un point de vue global, le satisfecit est au rendez-vous. Il n’en demeure pas moins que ce chantier test, et c’était aussi son rôle, a mis en évidence la nécessité de pousser un peu plus la réflexion. "La mini-pelle électrique nécessite d’être ramenée à l’atelier pour pouvoir être rechargé", fait ainsi remarquer Cécile Mozer, soulignant, par exemple, les adaptations à trouver entre les chantiers urbains et ceux situés en zone rurale.

Ce type de chantier deviendra la norme

Quoi qu’il en soit, ce chantier de raccordement au réseau électrique, qui a également permis la pose d’un fourreau destiné à l’éclairage public, est appelé à devenir la norme en la matière. D’autant que globalement, "la différence de coût de ce chantier par rapport à un chantier habituel n’est pas démesurée", explique Cécile Mozer. Qui conclut : "La démarche de Responsabilité sociétale d’entreprise d’Enedis va au-delà de son rôle de gestionnaire du réseau électrique national. Elle se concentre sur trois objectifs fondamentaux : fournir un service public à impact positif pour la planète, les femmes et les hommes, et les territoires."