Espalion. La jeunesse répond présent et assure parfaitement

Pour ce match de coupe de France c’est avec une équipe largement remaniée que devait composer le coach confronté à cinq absences sur son effectif de base.

Même s’il s’agit d’un match "sans enjeu" avec pour principe de base de prendre des automatismes et du plaisir, il était important d’insister sur une défense solide face à l’équipe de Saint-Affrique qui est venue s’imposer sur les deux derniers déplacements dans le Nord-Aveyron. Et effectivement c’est bien les défenses qui prennent le pas sur les attaques : 3-3 au bout de 12 minutes de jeu. La circulation de balle est plus fluide et plus rapide chez les sud-aveyronnais qui trouvent des solutions plus franches et le score évolue logiquement en leur faveur : 8-11 à la 23e minute. Mais c’est bien là la seule fois où l’écart sera de 3 trois buts dans ce match serré et engagé. La mi-temps est sifflée sur le score de 12-14. Rapidement les Espalionnais reviennent au score et arrivent finalement à passer : 18-17 à la 39e. La défense du HBCE, plutôt défaillante depuis le début de saison, trouve alors une solidité et solidarité exemplaires et Parnet s’illustre dans les buts. Malheureusement, les joueurs ont du mal à concrétiser notamment à cause du gardien visiteur lui aussi en réussite. Alors que le score n’évolue plus pendant près de 5 minutes, Alet prend ses responsabilités et inscrit deux buts consécutifs. A une minute de la fin du match, alors que le score est de parité : 24-24 et pour renforcer la tension, Gourdon se voit sanctionner laissant ainsi ses partenaires à un joueur de moins jusqu’au coup de sifflet final. Anisset parvient tout de même à marquer. La dernière défense sera héroïque et c’est finalement sur un ultime arrêt de Parnet sur le gong final que les Espalionnais explosent de joie : victoire 25-24. Le coach Kojic peut être fier de ses joueurs qui tiennent sûrement enfin là un match référence tant attendu. Cette rencontre pourtant sans réel enjeu à l’origine a pourtant apporté de nombreux éléments positifs sur lesquels l’équipe devra s’appuyer pour continuer cette dynamique face à des échéances importantes du championnat. En commençant par la réception de Lansargues ce samedi.