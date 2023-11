Laissac-Sévérac l'Église. Un premier salon du vin ce week-end

Deux indépendants grossistes en vins et spiritueux, Olivier Serres de Pierrefiche d’Olt et Clément Bonedeau de Bertholène avaient le même désir, celui de faire connaître au grand public les vignerons avec qui ils travaillent tout au long de l’année et les produits qu’ils proposent à leurs clients. Ils ont donc décidé d’allier la solide expérience de la maturité de l’un avec le dynamisme audacieux de la jeunesse de l’autre afin de mettre en place un salon du vin. Cet évènement se tiendra les 24 et 25 novembre au centre administratif de Laissac-Sévérac-l’Église.

Les deux commerçants exposeront des produits de toutes les grandes régions viticoles mais privilégieront aussi des vins et des spiritueux plus locaux. Ainsi, il sera possible de découvrir du pastis aveyronnais, des liqueurs salarsipontaines et autres articles régionaux.

Cette manifestation, qui a reçu le soutien de la mairie par la mise à disposition des infrastructures, est réalisée aussi en partenariat avec l’USLB (Union sportive Laissac Bertholène) dont les bénévoles et joueurs s’affaireront à la buvette. La restauration sur place est également prévue avec des commerçants de la commune et du canton.

Les visiteurs seront accueillis le vendredi de 16 heures à 23 heures et le samedi de 10 heures à 19 heures au tarif de 5 euros l’entrée. Les deux organisateurs espèrent un accueil favorable de la population ainsi qu’une belle fréquentation et souhaitent bien pérenniser l’évènement.