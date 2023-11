Espalion. Des jeunes footballeurs prometteurs

Ce samedi après-midi, les U 15 de l’USE recevaient, sur le terrain de Perse, Espoir Foot 88 (Baraqueville). Une formation juste classée derrière eux ce qui semblait promettre une rencontre incertaine. Il n’en aura rien été. Les protégés de Florian Perrin (secondé par Mathieu Lagarde et Jonathan Nicoulau) entamaient la rencontre tambour battant et enchaînaient les buts pour mener 6 à 0 à la mi-temps. Avec la consigne de peaufiner le collectif tout en faisant tourner l’effectif, la seconde période permettra aux visiteurs de revenir dans le match et d’inscrire deux buts pour un score final de 6-2.

Cette formation affrontera le 9 décembre Rodez avec à la clé la première place de la poule synonyme de montée à la division supérieure.