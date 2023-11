Laissac-Sévérac l'Église. Les collégiens en visite à écotri

Les élèves de 5e du collège Sacré-Cœur ont bénéficié de l’animation "La grande aventure du tri", le parcours pédagogique et ludique autour des déchets du centre de tri de Millau proposé par le Sydom Aveyron (Syndicat départemental des ordures ménagères).

Ce nouveau moyen de faire prendre conscience des enjeux écologiques des déchets dès le plus jeune âge tenait à cœur à Simon- Pierre Escudéro, le chef d’établissement.

Lors de cette visite, les élèves ont pu accéder aux trois espaces ludiques permettant d’aborder les différents modes de consommation et leur impact sur l’environnement, avec pour objectif de mieux trier et de réduire les quantités de déchets produits. La visite au sein du process industriel a permis aux élèves de découvrir les équipements et les machines ainsi que la cabine de tri où les agents valoristes (professionnels du réemploi, du recyclage et de la valorisation des encombrants) assurent le contrôle qualité.

Le Sydom a également organisé une journée portes ouvertes pour révéler au plus grand nombre ce nouveau parcours pédagogique à écotri. Les prochaines s’effectuent sur réservations, par téléphone, ou sur le site internet : www.sydom-aveyron.com Une visite fortement conseillée pour adopter les bons gestes au quotidien.