Montrozier. VTT : des récompenses pour le club

Tous les ans, se tient l’inéluctable soirée des trophées destinée à récompenser les meilleurs concurrents du challenge Ufolep Aveyron. Cette année, l’organisation de cette soirée était prise en charge par le club de l’APC à Sainte-Radegonde. Tous les récompensés viennent y recevoir le prix tant convoité que ce soit pour le challenge route ou le VTT. Et c’est dans ce dernier domaine, le VTT, que le club gageois a particulièrement brillé cette année en décrochant la 3e place des clubs et en remportant dix récompenses toutes catégories confondues, ce qui donne :

chez les moins de 10 ans : Alice Albouy, Julia Fournier, Roman Gibelin-Viala, Alexis Jean, Hugo Portes-Ratier, Téo Durand. Minimes : Lucien Arles, 2e. Senior B : Wilfried Bessaguet 3e.

Mais la plus belle des prestations revient à la catégorie cadets avec un doublé puisqu’Alexis Bely termine 2e et Lyno Morvan finit 1er, et par la même occasion remporte aussi le challenge jeunes en endossant le maillot blanc.

L’assemblée générale se tiendra le 9 décembre.