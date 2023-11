Football : les trois choses à savoir sur Grenoble, le prochain adversaire de Rodez

Rodez se déplace au stade des Alpes de Grenoble, samedi 25 novembre à 19 heures.

Il n'a pas connu la défaite avant fin octobre

Avant de recevoir Rodez (8e), Grenoble pointe au 4e rang de Ligue 2. Une position qu'il occupe notamment grâce à son début de saison tonitruant, marquée par onze premières journées sans la moindre défaite. Il est le seul à pouvoir se targuer d'une telle entame. Cinq victoires, dont deux prestigieuses face à Saint-Étienne ainsi que Bordeaux, et six nuls ont précédé son premier revers de l'exercice, à Pau le 28 octobre (3-2).

Une solidité perdue

Si son entame de saison a été plus qu'intéressante, notamment sur le plan défensif, puisqu'il a réalisé sept clean sheets lors des neuf premières journées, les deux derniers mois ont été plus poussifs. Lors des cinq dernières rencontres, il dénombre deux défaites et autant de nuls pour une seule victoire, mais surtout 12 (!) buts encaissés. Une force devenue faiblesse en très peu de temps...

Invaincu face à Rodez en Ligue 2 à domicile

Depuis que Rodez est monté au deuxième échelon national en 2019, jamais Grenoble ne s'est incliné sur sa pelouse face aux sang et or. En effet, s'il a été défait une fois à Paul-Lignon en août 2020 (1-0), il affiche un bilan de deux victoires et autant de nuls dans son antre contre les hommes du président Murat.