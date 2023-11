Avec la famille Cagnac, il y aussi la courge de Lalbenque sur le marché de Rodez

Melon en été, potimarron en cette saison, ce maraîcher lotois alimente le marché ruthénois depuis 35 ans.

Halloween est fini mais la saison des cucurbitacées bat son plein ! Les étals du marché de Rodez prennent les couleurs de l’automne, rappelant le vers de Paul Eluard "la terre est bleue comme une orange". Le public gourmet ne s’y trompe pas et vient en masse s’approvisionner en courges, citrouilles et autres potimarrons. Ce dernier est d’ailleurs très plébiscité, a constaté Christian Cagnac, présent depuis 35 ans le samedi matin au marché de Rodez. "Au début, je ne vendais que des melons et de l’ail, depuis quelques années, je me suis lancé dans les courges et les potimarrons qui sont très demandés", dit celui qui se fait aider par son fils Grégory à la belle saison.

Venu de Lalbenque, preuve que le village lotois ne compte pas que des truffes, Christian Cagnac suit la lignée familiale qui remonte à plusieurs générations pour perpétuer la renommée des melons et potimarrons. "D’une année sur l’autre, c’est très variable. Il est difficile de prévoir, d’autant que la culture des cucurbitacées est exigeante à mettre en place." Sans parler de ceux qui s’amusent à vouloir battre des records dont les concour (ge) s pleuvent partout dans le monde, jusqu’à plus d’une tonne. De quoi faire le plein de soupes pour l’hiver.

Mais l’intérêt réside dans sa conservation et dans son goût. "Je fais revenir des oignons puis je mélange moitié courge moitié potimarron", dit Karine, habituée à venir se fournir auprès de Christian.

Avec une pointe de roquefort

Ce dernier rappelle aussi la richesse du potimarron, comme de la courge, qui peut se cuisiner aussi bien en soupe, velouté et même sous la forme de frites. Lui, confie l’apprécier, parole d’un Lotois peu chauvin, "avec du beurre et une pointe de roquefort dans la soupe." Tous les goûts sont dans la nature.

L’ail garde aussi une place prépondérante sur son étal et participe à sa réputation depuis plus de trois décennies. Il participe justement à relever le goût et est reconnu pour ses vertus sur le plan sanitaire. Et même si Halloween est fini, il faut bien se méfier encore des vampires !