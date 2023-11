Espalion. La Cabrette du Haut-Rouergue réunit ses anciens

Dimanche dernier, le club folklorique espalionnais avait organisé une journée de retrouvailles conviviales ouverte à tous les actuels et anciens adhérents.

Le rendez-vous avait lieu au centre de vacances "Aux Portes des Monts d’Aubrac" de la route de Saint-Pierre. Pour cette "première", une soixantaine de personnes avaient répondu à l’invitation du président Jean-Luc Pommier et de son équipe. L’apéritif offert par l’association aura été l’occasion pour chacun d’un long moment d’échange entre actuels et anciens danseurs ou musiciens. Après la photo de famille, le repas aux accents de terroir a satisfait les convives. Entre les plats, chacun a eu plaisir de remonter la longue et belle histoire de ce groupe folklorique fondé en 1960 par le Majoral du félibrige Joseph Vaylet avec Lucien Miquel et Robert Roucous. À l’origine l’association avait pour but de regrouper les cabrettaïres, les accordéonistes et les vielleux d’Espalion et des environs. Deux ans plus tard, l’association s’est enrichie de danseurs pour mieux faire vivre et connaître le folklore rouergat. C’est à ce moment que Marcel Bonnaterre prendra la présidence qu’il assurera, avec beaucoup de dynamisme, durant 40 ans. Ensuite Michel Caumeil, Christian Battut et Claude Mascle se succéderont jusqu’en 2015 où sera élu le président actuel Jean-Luc Pommier. Tous se sont démenés pour continuer à faire perdurer l’amour du folklore nord aveyronnais à travers des danses traditionnelles.

Quelques moments marquants

Ces retrouvailles ont été l’occasion de faire remonter quelques moments mémorables comme en 1992, le voyage à Pigüé dans la pampa argentine pour aller à la rencontre des descendants des migrants aveyronnais qui n’ont pas boudé le plaisir de retrouver leurs racines à travers les prestations des musiciens et danseurs espalionnais. Plus récemment, il y a eu aussi, en octobre 2019, le passage remarqué dans l’émission d’Antoine de Caunes "La gaule d’Antoine" de Canal +, en février 2022 un passage sur France 5 pour l’émission de "Samedi à tout prix" d’un documentaire sur l’Aubrac avec son aligot et… son folklore tout comme en avril 2022 un autre passage au journal de 13 heures de France 2 pour une animation du marché d’Espalion. Bien sûr, tout le monde avait encore en mémoire le grand rendez-vous du 60e anniversaire de l’association (reporté en 2022 à cause de la Covid) qui avait animé Espalion avec la présence de huit groupes. Le rendez-vous festif de dimanche dernier ne pouvait pas se terminer sans que quelques anciens ne ressortent leur accordéon ou leur cabrette pour accompagner quelques pas de danse ou quelques chansons.

Deux prochains rendez-vous

Cela aura également été pour le président d’annoncer la prochaine sortie de la troupe prévue le dimanche 3 décembre prochain pour accompagner une tentative de nouveau record du monde de fil d’aligot "Aux Saveurs de l’Aubrac" au marché de Noël d’Albi. Ceci devant les caméras de TF1 et de France 3. Autre nouveauté, l’association proposera le samedi 20 janvier prochain à la salle des fêtes de Saint-Côme, une nuit de la choucroute.