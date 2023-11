Montrozier. Résonance se produit à Noël à Cruéjouls

Résonance, l’ensemble vocal de Gages, présidé par Émile Layral, a été sollicité par l’association "La Cardabelle" : association culturelle de sauvegarde du patrimoine et de la protection de l’environnement de Cruéjouls, pour un concert de Noël.

C’est en l’église Saint-Laurent de Cruéjouls, le dimanche 3 décembre à 15 h que le concert aura lieu. La recette sera entièrement reversée au Téléthon. L’entrée est libre et à discrétion, ce qui amène à dire "soyez généreux". Isabelle Bertoli, chef de chœur, et une bonne trentaine de ces choristes seront présents pour chanter sur des airs de "Light and Shadow" de Vangelis ; "What a wonderful world" de Louis Armstrong ; "Sarabande", de Haëndel ; "Ave Maria", de Caccini ; "Noël des petits santons", de René Sarvil et bien d’autres. Le concert s’annonce des plus prometteurs ! Si vous êtes intéressés par des cours de chant, c’est de lundi de 16 à 17 h à la salle des chasseurs à Gages.

Pour plus de renseignements, s’adresser avec la cheffe de chœur Isabelle Bertoli au 06 84 84 56 04.