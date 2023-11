Montrozier. Concert cabaret avec le trio musical

La salle municipale de Gages était remplie de personnes venues écouter et applaudir la chanson française. Le maire, Laurent Gaffard, et ses élus étaient présents. Le micro à la main c’est Jean-Sylvain accompagnateur et musicien qui a présenté la soirée. Pour la première fois ce trio aveyronnais, appelé tout simplement les 3B (Brassens, Barbara, Brel) sont venu chanter leur répertoire. C’est donc en présence de Séverine Cros qui chante Barbara, l’ami François qui interprète Georges Brassens et Manuel Bello qui chante Jacques Brel que le spectacle a commencé.

Tranquillement, le public rentre dans le concert avec des airs que l’on connait tous. On écoute, on se souvient, on part dans une époque qui n’est pas très loin mais dont on reste nostalgique. Et pour que le souvenir soit bien présent dans cette soirée, Jean- Sylvain fait une pause en nous lisant avec humour et douceur, de petits mots écrits par le public sur ces chansons qui amènent des souvenirs. La promenade musicale reprend et le public vibre à nouveau.

L’idée de cette soirée concert est venue d’un recueil du poète écrivain Georges Perec qui donne l’inspiration a ce trio. Un pari réussi pour l’auditoire. Pour tout renseignements concernant cette soirée cabaret chansons et souvenirs Jean-Sylvain est à votre écoute au 06 03 29 51 80. La note finale s’est faite autour d’un apéritif offert par la mairie.