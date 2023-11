Saint-Saturnin-de-Lenne. Film documentaire Grizzly-man : une soirée-projection bouleversante

Dernièrement les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Saturnin ont projeté le film Grizzly-man en partenariat avec la médiathèque départementale et la CCCA. Cette soirée s’inscrivait dans le cadre du mois du documentaire ayant pour thématique "les animaux nous regardent" sur une programmation de Federico Rossin, historien du cinéma.

Grizzly Man est un documentaire sur la vie et la mort de Timothy Treadwell, Tim, dont le rêve était d’abolir les frontières entre l’homme et l’animal. Tim avait filmé plus de 90 heures de sa vie en Alaska, parmi les ours, films utilisés par le réalisateur W.Herzog.

Cette projection a réuni une cinquantaine de spectateurs qui tous ont apprécié le film et la discussion qui a suivie. Ils ont été impressionnés par Tim personnage charismatique et énigmatique, attachant et risible. Ce film unique, surprenant et passionnant bouleverse notre perception de la protection des animaux et notamment des ours.